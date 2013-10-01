فيديو – مجدي عبد الغني: ماذا لو أضعت ركلة جزاء هولندا؟

تسائل مجدي عبد الغني صاحب هدف مصر الوحيد في مونديال 1990 في مرمى هولندا عن مصيره لو كان أضاع ركلة الجزاء التي سجل منها.

وانتشر فيديو ساخر على مواقع التواصل الاجتماعي من ركلة الجزاء التي سجل منها عبد الغني هدف التعادل مع هولندا في أخر مشاركة مصرية في المونديال، ويتخيل عدم نجاحه في تحويلها للشباك.

وقال عبد الغني لـFilGoal.com: "لم أشاهد الفيديو حتى الآن، ولكني اعتدت مؤخرا على أجواء الدعابة بشأن ركلة الجزاء".

وتابع مازحا "كل هذه السخرية رغم أنني سجلت الهدف، فماذا لو كنت أضعت ركلة الجزاء؟ هل كان سيعلق الناس لي مشنقة في ميدان التحرير؟".

يذكر أن مصر ودعت مونديال 1990 من مرحلة المجموعات بعد تعادلين مع هولندا وإيرلندا 1-1 و0-0 على الترتيب، وخسارة من إنجلترا 1-0.

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