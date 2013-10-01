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الحمية الغذائية قد تجعلك بطيء الفهم

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الحمية الغذائية قد تجعلك بطيء الفهم الحمية الغذائية قد تجعلك بطيء الفهم

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 12:31

توصلت أحدث الأبحاث الطبية إلى أن اتباع حمية غذائية لفترات طويلة قد تؤثر سلبا على آلية الفهم والإدراك لدى البعض.

وأوضح الباحثون بجامعة "هارفارد "أن الرغبة الشديدة والضغوط النفسية المرتبطة بالاستهلاك الغذائي المحدود يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على المهارات المعرفية في الوقت الذى يرى في العديد من الخبراء أن النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة تلهم برامج إنقاص الوزن إلى جانب برامج مكافحة المجاعة وسوء التغذية.

وتعد هذه الدراسة جزءا من جهد بحثي واسع النطاق أجراه عالم النفس الأمريكي "إلدار شافير" بجامعة "برينستون" بالتعاون مع "سيندهيل مولانهان "بجامعة "هارفارد" لتحليل الآثار النفسية لنقص وقصور التغذية مع محاولة لفهم مآزق الشعور بالوحدة والفقر والجوع على شخصية ونفسية الإنسان.

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