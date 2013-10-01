دراسة: الضغوط النفسية على الممرضات تهدد صحة المرضى

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 12:43

كشفت دراسة مسحية أجرتها الكلية الملكية للتمريض في بريطانيا أن أربع من كل خمس ممرض وممرضة ممن تم استطلاع آرائهم، أكدوا أنهم يذهبون للعمل بالرغم من شعورهم بالإعياء والمرض، ما يعرض الرعاية الصحية للمرضى للخطر بسبب الضغط على العاملين بالتمريض، طبقا لنتائج الدراسة.

وكشفت الدراسة التي أجرتها الكلية الملكية للتمريض أن صحة المرضى بالمملكة المتحدة، مهددة بسبب تخفيض أعداد الممرضين وأعباء العمل الإضافية الهائلة التي تسند إليهم.

وذكرت الكلية الملكية للتمرض أن هناك ضغوطا لم يسبق لها مثيل تلقى على طواقم التمريض تسفر عن معاناتهم من الإنهاك واعتلال صحتهم.

وكشف الاستطلاع الذي شمل ألفي ممرض وممرضة في مستشفيات دائرة الرعاية الصحية ومستشفيات القطاع الخاص أن أكثر من النصف يعانون صحيا من ضغط العمل في السنة الماضية.

وكشفتت الكلية الملكية للتمريض أن العديد من الممرضين الذين تم استطلاع آراؤهم في البحث، أكدوا أن سياسات الغياب عن العمل في أماكن عملهم سياسة عقابية للغاية لدرجة انه ليس لديهم بديل الا ان يذهبوا للعمل رغم مرضهم.

وشددت الكلية الملكية على أن اضطرار الممرضين للذهاب للعمل رغم تعبهم يعرض سلامة المرضى للخطر.