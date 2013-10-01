بحث جديد: عسل أسكتلندا يقتل البكتيريا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 01-10-2013 13:28

أفاد بحث جديد بأن عسل النحل المستخرج من المناحل في منطقة "هايلاند" بأسكتلندا، له أثر فعال في معالجة العدوى بالبكتيريا والالتهابات، مؤكدا ما توصل له المصريون القدماء في ذلك.

وقال الباحثون في مدرسة الطب البيطري بجامعة جلاسجو إنه يمكن استخدام هذا العسل في علاج القروح في الانسان والحيوان.

وأشار الباحثون ، كما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية بأن عسل نحل "ماكونا" الذي يستورد حاليا على نطاق واسع من نيوزيلندا، يستخدم حاليا في المساعدة في علاج الجروح في الجياد، وأن العسل المستخرج من النحل الموجود في مناطق بالقرب من مدينة "إنفيرنس" بمنطقة "هايلاند" التاريخية باسكتلندا يمكن أن يكون بنفس درجة الإفادة.

وقال دكتور باتريك بولوك،إن العسل الابيض وهو منتج طبيعي يستخدم في جميع أنحاء العالم في علاج الجروح والقروح ومحاربة العدوى بالنسبة للبشر والحيوانات.

وأضاف أنه "مما أدهشنا أن العسل في تلك المنطقة من اسكتلندا استخدم بنجاح في قتل البكتيريا بتركيز أقل من 2%، وهو ما فاق توقعاتنا"، مؤكدا أن خصائص العسل في قتل البكتيريا معروفة منذ قديم الازل ويعتقد أن المصريين القدماء واليونانيين كانوا سباقين في ذلك.