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"صحة أسيوط" تبدأ حملات التطعيم والكشف الطبي على طلاب المدارس

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"صحة أسيوط" تبدأ حملات التطعيم والكشف الطبي على طلاب المدارس "صحة أسيوط" تبدأ حملات التطعيم والكشف الطبي على طلاب المدارس

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 3 دقائق

أكد الدكتور أحمد عبدالحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أنه يتم التجهيز حاليا لتطعيم الطلاب ضد أمراض الالتهاب السحائي والطعم الثنائي.

ولفت عبدالحميد إلى أنه وفقا لتعليمات اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، تم التنبيه على كافة الجهات المعنية بالبيئة والإدارات الصحية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الصحية حفاظا على حياة الطلاب مع بداية العام الدراسي، مضيفا أنه أعطى تعليماته لإدارة صحة البيئة بالمديرية والمناطق الطبية التابعة لها، بتفقد الوضع البيئي حول المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات.

كما كلف عبدالحميد إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والمناطق الطبية بالمرور على مقاصف المدارس للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس حرصا على حياة التلاميذ.

وأوضح أنه يتم حاليا مرور عدد من اللجان الطبية بمعاونة الطاقم الطبي في كل مدرسة، لإجراء كشف طبي على تلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان على سلامتهم الجسدية وبيان مدى إصابة أي منهم بأمراض مزمنة أو معدية أو عادية، وذلك لمتابعتهم وتقديم العلاج اللازم لهم في مستشفيات التأمين الصحي والحكومية.

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