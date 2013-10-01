الصحة البلغارية: تطعيم الأطفال السوريين خلال الشهرين المقبلين

أعلنت وزارة الصحة البلغارية أنها ستقوم بتطعيم كل أطفال اللاجئين السوريين فى البلاد خلال الشهرين المقبلين، وأضافت الوزارة فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية أنه سيتم تطعيم جميع الأطفال ضد السعال الديكى وشلل الأطفال والتيتانوس والدفتيريا والأنفلونزا البكتيرية، مضيفة أن الأطفال سوف يتم تطعيمهم بعد شهر آخر ضد الغدة النكافية والحصبة والحصبة الألمانية.

> ولفتت الوزارة إلى أنه بحلول نهاية هذا الأسبوع، سوف يقوم جميع مفتشى الصحة فى بلغاريا باستلام المضادات التى سوف يتم توزيعها على كل مراكز اللجوء.

يذكر أن بلغاريا تتخذ إجراءات من أجل استيعاب جميع اللاجئين المحتملين الذين انتقلوا من سوريا بغية البحث عن ملجأ من الحرب الأهلية المدمرة فى سوريا، حيث ذكر مسئولون بلغار أن البلاد قد تضطر إلى توفير مأوى لنحو عشرة آلاف لاجئ سورى بحلول نهاية العام الحالى.

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