أنبوب التغذية أفضل علاج للأطفال المصابين بإعاقات عصبية

قال الدكتور أحمد مدحت أستاذ جراحة الأطفال، إن الإصابة بإعاقات عصبية مزمنة بالمخ عند الأطفال يؤدى أحيانا إلى صعوبة فى البلع وعدم القدرة على الحركة مما يسبب سوء تغذية وعدم نمو الجسم، لذلك وجد أن أفضل الطرق لتغذية هؤلاء الأطفال هو تركيب أنبوب للتغذية فى المعدة لتساعد على عملية البلع.

وأضاف مدحت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تركيب أنبوب بالمعدة يكون حلا سهلا لعلاج الإعاقات العصبية لكن أحيانا يزيد الضغط داخل المعدة ويحدث ارتجاع، وهنا يتم تغيير الشكل التشريحى للمعدة ويتم تضييق فم المعدة جراحيا لعدم حدوث أى مشاكل.

>