رفع درجة الاستعداد لاستقبال احتفالات أكتوبر وعيد الأضحى بالسويس

أعلن اللواء العربي السروي محافظ السويس عن إلغاء الأجازات خلال عيد الأضحي المبارك لمديريات التموين والصحة والصرف الصحي والمياه وجهاز النظافة والكهرباء والمرافق والمرور والطب البيطري ورفع درجة الاستعداد القصوي لمواجهة أي طوارئ تحدث مع تحديد ورديات لهذه الجهات واخطار المحافظ شخصياً ومكتب محافظ منوب بذلك.

وأكد المحافظ علي جهاز التجميل والنظافة بضرورة عدم إلقاء التراكمات الموجودة في مناطق الملاحة والزراير بالمدفن الصحي علي أن يتم إلقاء هذه التراكمات في المنطقة الواقعة بين قرية يوسف السباعي والألبان الجديدة .

و أكد العربي السروي علي هيئة الأبنية التعليمية بضرورة المتابعة المستمرة والصيانة الدورية للمدارس في أي وقت من أجل الحفاظ علي أرواح أولادنا التلاميذ بالمدارس المختلفة مؤكداً أنه يحمل هيئة الأبنية التعليمية المسئولية في حالة حدوث شيئاً بالمدارس مشدداً علي هيئة الأبنية بسرعة إعداد تقرير عن أحوال المدارس بمحافظة السويس .

وأكد اللواء خليل حرب مدير أمن السويس إن استعادة الأمن في السويس مطلب أساسي للشارع السويسي مشيراً إلي أنه تم تحقيق نتائج إيجابية كبيرة فيها القبض علي عناصر إرهابية وبؤر إجرامية وخارجين عن القانون من خلال حملات مكثفة في أوقات متأخرة من الليل بالتعاون مع عناصر من الجيش الثالث الميداني وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء كذلك تم تنفيذ عدداً من الأحكام الراكدة لمسجلين خطر.

وأشار مدير الأمن أننا نواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن ويوجد مجري ملاحي يؤمن طوال 24 ساعة ونفق الشهيد حمدي الذي يربط بين السويس وسيناء التي يوجد بها بؤر إرهابية خطرة .

وناشد مدير الأمن أهالي السويس بالتعاون مع الشرطة لإستعادة الأمن والإرشاد عن أي عناصر خطرة أو أسلحة مسروقة .

وأكد المحافظ علي وكيل إدارة المرور العقيد سامح فؤاد علي حجز أي سيارة مخالفة تعطل الطرق وتوقيع الغرامة المقررة عليها .

وقرر المحافظ تشكيل لجنة من حي الجناين ومديرية الإسكان والكهرباء والأملاك والتخطيط العمراني لبحث مشاكل تمليك الأراضي وتراخيص المباني عدادات الكهرباء والمياه لقطاع الجناين وأكد المحافظ علي المديريات المعنية والأحياء بالاستعداد والإعداد لاحتفالات السويس بالعيد الـ 40 لانتصارات السويس في 24 أكتوبر 73 والتأكيد علي تشكيل اللجنة العليا وإعداد المهرجان والتنسيق مع الأحياء والمديريات المعنية .

وقرر المحافظ تشكيل مجلس تنفيذي مصغر من رؤساء الأحياء وبعض مديري الخدمات والأملاك والشئون القانونية والتخطيط العمراني لاستعراض المشكلات التي تحتاج إلي حلول ، كذلك لعرض الخطة الاستثمارية للمديريات والمصالح الحكومية .

وشدد المحافظ علي السعيد شومان مدير عام التربية والتعليم بالتأكد من صلاحية الألبان والبسكويت الخاص بالوجبة المدرسة وتخصيص مخزن مناسب بكل مدرسة لذلك للحفاظ علي صلاحية الوجبة المدرسية وتسليمها لكل مدرسة يوميا لتوزيعها علي الطلبة في نفس اليوم .

وصرح حسام برعي مدير مركز المعلومات بالمحافظة بأن المركز حصل علي المركز الأول في نشرة المعلومات علي مستوي الجمهورية مشيراً إلي أن مركز المعلومات يقوم الآن بإعداد برنامج معلومات الخاص بشئون العاملين ، كذلك يتم تطبيق نظام الفيديو كونفرانس لربط ديوان عام محافظة السويس بالأحياء الخمسة .

جاء ذلك خلال اجتماع التنفيذي اليوم الثلاثاء برئاسة اللواء العربي السروي محافظ السويس بأمانة المهندس مصطفي زهران السكرتير العام للمحافظة وحضوراللواء خليل حرب مدير أمن السويس واللواء صبحي بدير مساعد مدير أمن السويس والمهندس محمد مرسي السكرتير العام المساعد ومديرو المديريات ورؤساء المصالح الحكومية وأعضاء المجلس التنفيذي .