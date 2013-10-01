جنح شبين الكوم تؤيد إخلاء سبيل 16 إخوانيا بالمنوفية

قررت محكمة جنح مستأنف شبين الكوم ، اليوم، رفض الاستئناف التى تقدمت به النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 16 متهم من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين بكفالة 5 الالاف جنيه لتجديد حبسهم وتأييد قرار إخلاء سبيلهم ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى .

وهم محمد مصطفى عبدالحميد غازى ، أحمد محمد صلاح عبدالفتاح ، أحمد محمد عبدالفتاح ، على لطفى محمود زيادة ، أنس أيمن صلاح الدين ، يوسف محمد محمود فوده ، خالد محمد إمبابى إسماعيل ، أحمد محمد محمود عبيد ، محمد محمود أبو الخير ، رمضان على عبدالحكيم مصطفى، مصطفى موسى محمد ، سلام شعبان عبدالمجيد ، فخرى عبدالعظيم راضى ، محمد محمد إبراهيم ماضى ، أمجد شعبان حاتم أبو سنه ، باسم أحمد السيد.

وكانت قوات أمن المنوفية ألقت القبض على 16 من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى من المنتمين لجماعة الاخوان بعد مسيرة خرجت من المسجد العباسى بتارخ 24 يوليو الماضى لتنديد بما أسموه بالانقلاب العسكرى وتوجيه له تهم الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على العنف وقطع الطريق وحركة المواصلات وتكدير السلم العام.