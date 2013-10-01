اختتام فعاليات قافلة الأزهر الطبية الثانية في مناطق الشلاتين وحلايب وأبورماد

اختتمت القافلة الطبية الثانية للأزهر الشريف عملها في مناطق الشلاتين وحلايب وأبورماد، التي استمرت لمدة 4 أيام قامت خلالها بالكشف على ألفين و20 حالة مرضية في عدة تخصصات طبية منها الباطنة والأطفال والرمد والأسنان والعظام.

وأكد الشيخ محمد العبد، رئيس القافلة -في بيان أصدره اليوم الثلاثاء- أن القوافل التي ينظمها الأزهر تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والرعاية للمرضى والمحتاجين في جميع قرى ومدن مصر، وأن إرسال القوافل يأتي امتدادا لدور الأزهر الشريف الاجتماعي والإنساني بين أفراد المجتمع باعتباره مؤسسة فكرية وسطية تعمل على توحيد الفكر الإسلامي وخدمة المسلمين.

وقال إن فضيلة الإمام الأكبر أصدر توجيهاته بضرورة إرسال عدة قوافل طبية إلى قرى ومحافظات مصر خاصة المناطق النائية على أن تضم أطباء متخصصين وأدوية مجانية للمساهمة والمساعدة في التخفيف عن أبناء مصر.

وأضاف أن ما قامت به القافلة يؤكد حاجة تلك المناطق لقوافل طبية متخصصة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات على مستوي عال لمواجهة الحالات الخطرة والطارئة وتجهيزها بالأدوات والأجهزة القادرة على إجراء الفحوص الطبية والعمليات الجراحية، إلى جانب العنصر الأهم وهو العنصر البشري لعدم وجود أطباء متخصصين في هذه المناطق.

بدوره، كشف الدكتور محمد عبدالنعيم، أخصائي طب الأطفال عضو القافلة -في تصريح صحفي- أن أكثر الأمراض شيوعا في المنطقة الأنيميا وأمراض الصدر نتيجة غياب الرعاية الصحية، مطالبا بضرورة وجود طاقم طبي كامل مع توافر الحضانات للأطفال حديثي الولادة والرعاية المركزة.

فيما أوضح الدكتور خالد عمر، مدرس مساعد جراحة عامة وأورام عضو القافلة، أن المنطقة تحتاج إلى تخصص طب الطوارئ لأن معظم الحالات نتيجة حوادث الطرق في الجبال ويؤدي عدم تواجد أطباء متخصصين في مجال الجراحة والتخدير والرعايات إلى تحويل الحالات إلى أقرب مستشفى والذي يبعد حوالي 400 كم، ما يؤدي إلى وفاة كثير من الحالات في الطريق أثناء الانتقال، مطالبا كليات الطب في الجامعات بضرورة إرسال قوافل طبية من المتخصصين شهريا بالاتفاق حتى تتم تلبية احتياجات أبناء المنطقة.

وقام اللواء وجيه مأمون، رئيس مدينة الشلاتين، بزيارة مقر عمل القافلة وأشاد بالدور الذي قام به أطباء جامعة الأزهر لخدمة أهالي المدينة، مناشدا بضرورة إرسال مزيد من القوافل للمنطقة نظرا لحاجة أبناء المدينة إلى قافلة الأزهر مرة أخرى لثقة أهالي مدينة الشلاتين وأبورماد وحلايب في أطباء الأزهر وهو الأمر الذي انعكس علي زيادة الإقبال على القافلة مقارنة بغيرها.

أ ش أ