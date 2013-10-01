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إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان فى تبادل إطلاق نار بقنا

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إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان فى تبادل إطلاق نار بقنا إصابة 3 أشخاص بينهم شرطيان فى تبادل إطلاق نار بقنا

مدير أمن قنا

أصيب 3 أشخاص بطلقات نارية بينهم شرطيان وربه منزل ، اثر تبادل إطلاق نيران بين الشرطة ومطلوبين على ذمه قضايا بقريه السمطا بمركز دشنا .

كان اللواء محمد كمال مدير أمن قنا قد تلقى إخطارا بإصابة شرطيان وربه منزل بطلقات نارية بدشنا .

كشفت التحريات أنه أثناء قيام حملة أمنية لضبط مطلوبين على ذمة قضايا جنائيه بقرية السمطا بدشنا ، وأثناء وصول قوات الأمن فوجئوا بقيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم بصورة كثيفة ، مما بادرتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهم ونتج عنها أصابة كلا من مصطفى عبدالحميد أمين شرطة ، ومنصور عبد الفتاح رقيب شرطة ، وسعاد محمود حسين 45 سنة ربة منزل ، وجميعهم مصابين بطلقات نارية وتم نقلهم لمستشفى قنا العام لتلقي العلاج ، وتمكنت قوات الأمن من ضبط كلا من عبدالرحيم عبدالعال وخليل عزالرجال وشقيقه رجب ، وبحوزتهم 3 بنادق ألية وتحرر محضر بالواقعه وتولت نيابة دشنا التحقيق .

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