السجون تفرج عن 163 سجينا وتسمح لـ6 بالتمتع بالانتقالات الخارجية

عقد قطاع مصلحة السجون "اللجنة الشهرية" للإفراج الشرطى، والتى أسفرت عن الإفراج عن 163 نزيلاً ممن تنطبق عليهم شروط الإفراج الشرطى وفقاً لتعليمات ولوائح السجون.

كما قرر قطاع مصلحة السجون خروج 6 سجناء مودعين بسجون مختلفة للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة، والتى سيقضونها بمحال إقامتهم لزيارة أسرهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.