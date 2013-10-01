مصر تشارك فى منتدى كيوتو الدولى للعلوم والتكنولوجيا الأحد القادم

يرأس الدكتور رمزى استينو وزير البحث العلمى وفد مصر فى المنتدى الدولى "كيوتو للعلوم والتكنولوجيا من أجل المجتمع"، والذى يبدأ أعماله يوم الأحد القادم فى مدينة كيوتو اليابانية، ويستمر على مدى 3 أيام، بمشاركة نخبة من صناع القرار والعلماء والباحثين ورجال الصناعة حول العالم.

ويضم الوفد المصرى الذى يغادر القاهرة بعد غد الخميس، فى زيارة تستغرق 10 أيام لليابان، الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور هانى الشيمى رئيس مكتب العلاقات الدولية بالوزارة، والدكتور حازم منصور ممثلا عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.

وصرح الدكتور رمزى استينو لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم بأنه سيشارك على هامش فعاليات المنتدى فى جلسة خاصة لوزراء البحث العلمى فى الدول المشاركة تعقد فى شكل مائدة مستديرة لتبادل الآراء والافكار ومناقشة كيفية إيجاد آليات لتفعيل التعاون العلمى بين الدول.

وأضاف أن الوفد المصرى سيعقد سلسلة من اللقاءات مع ممثلى الهيئات البحثية اليابانية المعنية بدراسات القشرة الأرضية، وتكنولوجيا الاتصال، مشيرا إلى أن الدكتور حازم منصور سيشارك فى جلسة لرؤساء الهيئات المانحة التى تقوم بتمويل أنشطة البحث العلمى للتشاور والتعاون ودعم المشروعات البحثية المشتركة.

وأشار إلى أن المنتدى سيناقش عددا من الموضوعات منها العلم والتكنولوجيا ومستقبل الإنسان، الطاقة والبيئة، والابتكار فى البحث العلمى، والاستدامة فى البحث العلمى، إلى جانب عدد من المحاور الفرعية التى تدور حول الاستخدام الأمثل للطاقة ونظم إعادة تدوير المخلفات والمدن الذكية، والمواد الجديدة والنانو تكنولوجى، والابتكار فى مجالات المجتمع، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والتحديات والحلول فى مجال الطاقة، والطب الوقائى والتأقلم مع التغيرات المناخية واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات فى التعدين، ومستقبل التقنيات النووية وبناء القدرات فى الدول النامية، وإجراءات الوقاية من الكوارث.

وأوضح استينو أنه بعد انتهاء فعاليات المنتدى سيتوجه الوفد المصرى للعاصمة اليابانية طوكيو لمدة 3 أيام لزيارة مقر وزارة البحث العلمى اليابانية وهيئة المعونة اليابانية " الجايكا"، وإجراء العديد من المباحثات لدعم سبل التعاون المشترك.