قطان يلتقى مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبد العزيز قطان بمكتبه الدكتور جمال شقرة، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وحسب بيان للسفارة قدم الدكتور "شقرة"، خلال اللقاء، درع المركز للسفير قطان تقديراً لموقف خادم الحرمين الشريفين التاريخى تجاه جمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن مركز بحوث الشرق الأوسط يعتبر من أهم الوحدات الدراسية التابعة لجامعة عين شمس، ويقوم بإجراء البحوث والاستشارات العلمية المتعلقة بالدراسات المستقبلية لأهم الأنشطة والعمليات المؤثرة على حركة المجتمع فى المستقبل، خاصة فى الشرق الأوسط ودراسة المجالات المختلفة مثل الموارد الطبيعية والشئون الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.