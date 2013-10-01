بالصور: إحتفالية كبيرة بافتتاح مُستشفى ميدانى بمقر الجيش الثانى بالاسماعيلية‎

فى إحتفالية كبيرة وبحضور اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية ، واللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى ، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة والوفد المرافق له ، وبحضور اللواء أركان حرب أحمد عبدالحليم مساعد رئيس أركان القوات المسلحة للشئون الطبية .

تم إفتتاح المستشفى الميدانى بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى بالإسماعيلية وهو أحد ثلاثة مستشفيات ميدانية أهدتها المملكة العربية السعودية لمصر ، وتبلغ تكلفته 180 مليون جنيه ويضم إحدى عشر وحدة طبية تشمل كافة التخصصات الطبية والعلاجية والعيادات المُتخصصة ووحدة أشعة وصيدلية مُتكاملة لصرف الدواء والعلاج .

وتعتبر هذه المستشفى إضافة جديدة للمنظومة الصحية والطبية بالإسماعيلية ، والتى ستُساهم إلى حد كبير فى تخفيف الضغط على مُستشفيات جامعة قناة السويس ، ومُستشفى الإسماعيلية العام وتقدم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى من الجودة ، حيث أنها مُزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ، ويقوم بالإشراف على المستشفى وتشغيلها أطقُم أطباء وتمريض من القوات المُسلحة ، وتُقدم الخدمة لأهالى ومواطنى الإسماعيلية بأجر رمزى لا يتعدى ما يتم تحصيله من المواطنين مقابل الخدمة الطبية والعلاجية بالمُستشفى العام ، وخلال مراسم الإفتتاح أشاد السفير السعودى بالعلاقات الوطيدة والطيبة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية منذ فجر التاريخ.

كما أشاد اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى بدعم المملكة العربية السعودية لمصر ، موجهًا رسالة شكر إلى خادم الحرمبن الشريفين.

ومن جهته أشاد اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية بهذا الصرح الطبى الجديد ، والذى يُعتبر إضافة للمنظومة الصحية بالإسماعيلية وخدمة مواطنيها ، كما وجه رسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين ، واللواء عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، ورجال القوات المسلحة وقيادة الجيش الثانى الميدانى لجهودهم فى خدمة شعب الإسماعيلية .

> وفى الختام تم إهداء الدروع والهدايا للسفير واعضاء الوفد السعودى.