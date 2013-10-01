وزير البترول: شركة "أباتشى"لم تخرج من السوق المصرى

نفى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وجود رغبة لدى شركة "أباتشى" الأمريكية للنفط والغاز، للتخارج من استثمارتها فى مصر، بعد بيع حصة تصل إلى 33% من أصولها فى مصر إلى مجموعة "سينوبك" الصينية المملوكة للدولة مقابل 3.1 مليار دولار.

وقال إسماعيل، فى تصريحات صحفية لها، إن شركة "سينوبك" هى شركة من كبريات الشركات فى العالم، وتمتلكها الحكومة الصينية، وإن دخولها للاستثمار فى مصر خطوة إيجابية، تؤكد جاذبية الاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة فى قطاع البحث والاستكشاف، خاصة أنها أول شركة صينية تعمل فى الصحراء الغربية.

وتقوم شركة "أباتشى" ببيع أصول لها فى أنحاء العالم؛ للتركيز على الإنتاج من المناطق البرية فى الولايات المتحدة وتعزيز ميزانيتها.

وكانت أباتشى قد نفت تأثر عمليات التنقيب والإنتاج فى مصر، نتيجة للاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد، لأنها تقع فى مناطق نائية غير مأهولة.