هشام زعزوع يعلن تجميد السياحة مع إيران لأسباب تتعلق بالأمن القومى

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن ملف السياحة مع إيران مجمد حاليا لأسباب "أمن قومى"، قائلاً: "الدولة أبلغت الوزارة رسميا وقف التعامل مع إيران سياحيا، ولم يتم تحديد الوقت اللازم لبحث الموقف"، لافتا إلى أنه لا توجد موانع لترويج السياحة الإيرانية فى مصر بعد انتهاء الأسباب المتعلقة، بخلاف الأمن القومى، بين مصر وإيران.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش مؤتمر المال والتمويل الذى عقد اليوم، أنه "نتيجة الظروف السياسية التى مرت بها البلاد منعت الوزارة إعداد إعلان مباشر بهدف الترويج للسياحة فى مصر، نظرا لوجود بعض الأخبار التى تهدد نجاح عملية تنشيط السياحة، موضحا أنه خلال شهر نوفمبر سيتم إعلان حملة إعلانية وتسويقية من خلال شركات إعلانية فى مقابل دعم من الوزارة".

وأشار إلى أن "هناك انخفاضا فى تكلفة الطيران لتنشيط السياحة الداخلية فى مصر"، لافتا إلى أن السياحة الداخلية سيتم الترويج لها طوال العام".

ونفى الوزير وجود تأثير سلبى على السياحة الداخلية نتيجة وقف القطارات، خاصة أنها لا تمثل أكثر من 2% من حجم نقل السياحة، موضحا أن الوزارة تعمل على الترويج للسياحة الداخلية بالمناطق التى لا تعانى من توترات سياسية أو أمنية.