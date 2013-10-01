أخبار عاجلة

بالصور- أعداد أسئلة "بوكليت الثانوية العامة" في كل المقررات.. والدرجات المخصصة -
تغطية خاصة - تحرك موكب الرئيس السيسي من مقر إقامته متجهاً للبيت الأبيض -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

وزير الصناعة: ضخ 500 مليون جنيه بالبنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

Google+ Print
وزير الصناعة: ضخ 500 مليون جنيه بالبنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة وزير الصناعة: ضخ 500 مليون جنيه بالبنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن عدد المصانع المتعثرة وفقا للشكاوى المقدمة إلى مركز تحديث الصناعة بلغ 790 مصنعا، وهو الرقم المدقق الوحيد عن إجمالى عدد المصانع المتعثرة.

ودعا فخرى خلال مؤتمر المال والتمويل "جى تى أم"، المصانع المتعثرة للكشف عن نفسها وإبلاغ الوزارة، حتى تخرج من عثرتها وتعود للعمل، مشيرا إلى أن نحو 30% منها لديها تعثر مالى نتيجة عدم قدرتها على الحصول على القروض من البنوك والباقى مشكلات فنية.
> وأشار الوزير إلى أن رصدت نحو 500 مليون جنيه، لمساعدة المصانع المتعثرة ضمن خطتها التحفيزية، وسيتم منح هذه المبالغ لبنكى والأهلى، وذلك من أجل إعداد دراسة لحل المشاكل الائتمانية لتلك المصانع.

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يدرس كل مصنع على حدة، ويجب على المصنع المتعثر أن يكون جادا فى الحصول على القروض، لافتا إلى أنه سيتم ضخ المبلغ المخصص من الحكومة لأحد البنوك لمساعدة المصانع، للخروج من عثرتها وفقا للتحليل الائتمانى الذى سيقوم به البنك بفوائد منخفضة سيتم تحديدها فيما بعد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا