وزير الصناعة: ضخ 500 مليون جنيه بالبنوك لحل أزمة المصانع المتعثرة

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن عدد المصانع المتعثرة وفقا للشكاوى المقدمة إلى مركز تحديث الصناعة بلغ 790 مصنعا، وهو الرقم المدقق الوحيد عن إجمالى عدد المصانع المتعثرة.

ودعا فخرى خلال مؤتمر المال والتمويل "جى تى أم"، المصانع المتعثرة للكشف عن نفسها وإبلاغ الوزارة، حتى تخرج من عثرتها وتعود للعمل، مشيرا إلى أن نحو 30% منها لديها تعثر مالى نتيجة عدم قدرتها على الحصول على القروض من البنوك والباقى مشكلات فنية.

> وأشار الوزير إلى أن الحكومة رصدت نحو 500 مليون جنيه، لمساعدة المصانع المتعثرة ضمن خطتها التحفيزية، وسيتم منح هذه المبالغ لبنكى مصر والأهلى، وذلك من أجل إعداد دراسة لحل المشاكل الائتمانية لتلك المصانع.

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يدرس كل مصنع على حدة، ويجب على المصنع المتعثر أن يكون جادا فى الحصول على القروض، لافتا إلى أنه سيتم ضخ المبلغ المخصص من الحكومة لأحد البنوك لمساعدة المصانع، للخروج من عثرتها وفقا للتحليل الائتمانى الذى سيقوم به البنك بفوائد منخفضة سيتم تحديدها فيما بعد.