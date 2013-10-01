"المالية" تخصص 1.4 مليار جنيه لتوفير السلع والبترول ومياه الشرب

وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية، على إتاحة مبالغ مالية عاجلة بقيمة تزيد على 1.418 مليار جنيه، تحول لحسابات هيئتى السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وقال الوزير، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إن هذه المبالغ تشمل 400 مليون جنيه لشركة السكر والصناعات التكاملية، لتسديد جزء من توريداتها للسكر التموينى، وبذلك ترتفع الإتاحات المالية المقدمة للشركة من الخزانة العامة لأكثر من 4.5 مليار جنيه، تحت حساب الدعم المقدم للسكر التموينى خلال العام المالى الماضى.

كما وافق جلال على إتاحة قيمة الدفعة الثالثة عشر لتوريدات القمح المحلى بقيمة 350 مليون جنيه، منها 150 مليون جنيه تسدد مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، و200 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وهو ما يرفع جملة المبالغ التى تم بالفعل سدادها لشراء القمح المحلى من المزارعين لنحو 9.85 مليار جنيه، بجانب إصدار ضمانات حكومية للهيئة بقيمة 234.87 مليون دولار، لتيسير استيراد 650 ألف طن قمح بقيمة 180.46 مليون دولار، واستيراد 56.5 ألف طن من زيت الطعام بقيمة 54.41 مليون دولار.

وقرر الوزير إتاحة مبلغ 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتوزيعه على شركاتها التابعة، لتغطية مصروفات التشغيل والصيانة وأجور العاملين بها، وبذلك يرتفع إجمالى ما تمت إتاحته لهذا الغرض لنحو 187.5 مليون جنيه.