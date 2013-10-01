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سداد مصروفات التعليم المفتوح بجامعة بنها بمكاتب البريد

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سداد مصروفات التعليم المفتوح بجامعة بنها بمكاتب البريد سداد مصروفات التعليم المفتوح بجامعة بنها بمكاتب البريد

وقعت الهيئة القومية للبريد عقد اتفاق مع جامعة بنها لتحصيل مصروفات العام الدراسى الجديد من طلبة كليات التعليم المفتوح والبالغ عددهم 60 ألف طالب عن طريق مكاتب البريد المميكنة التى يصل عددها إلى 3000 مكتب منتشرة بمختلف المحافظات ابتداء من الشهر الجارى، وذلك لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للعملاء، واستحداث خدمات جديدة تتوافق مع متطلباتهم، وتوفر الراحة لهم.

وتقدَّم تلك الخدمة حاليا عبر خدمة الحساب الجارى، حيث تم فتح أربع حسابات لهذه الخدمة، مما سيؤدى إلى التيسير على الطلاب، وتوفير عناء الانتقال والازدحام الشديد فى خزينة الجامعة، حتى يتسنى لهم استغلال عنصر الوقت، وجارى التفاوض مع بعض الجامعات، مثل جامعة جنوب سيناء وجنوب الوادى وكفر الشيخ وقناة السويس لتقديم تلك الخدمة لطلابها.

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