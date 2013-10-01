زعزوع: الوزارة تلقت تعليمات مباشرة من جهات سيادية بتجميد ملف السياحة الإيرانية

كتب : أحمد مصطفى منذ 39 دقيقة

جمدت وزارة السياحة وبشكل نهائي التعامل مع إيران سياحيًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن وزارته تلقت تعليمات مباشرة من جهات سيادية بالدولة شددت على تجميد هذا الملف.

وأضاف زعزوع، على هامش مشاركته في مؤتمر المال والتمويل في يومه الثاني، إن التقارير التي رصدتها أجهزة المخابرات المصرية ما بعد سقوط حكم الإخوان، وعزل الدكتور محمد مرسي، تؤكد خطورة استمرار التعامل مع السائحين الإيرانيين خلال المرحلة الراهنة.

كانت العلاقات مقطوعة بين القاهرة وطهران منذ ثلاثة عقود بسبب اختلاف التوجهات الاستراتيجية لكل منهما تجاه المنطقة خاصة في ملفي السلام مع إسرائيل وأمن منطقة الخليج، إلى أن زار "محمد مرسي" طهران قبل عزله من الرئاسة لتكون بداية الحديث عن دخول سائحين إيرانيين إلى مصر، وقتها استقبلت الأقصر فوج إيراني يضم 58 سائحا لزيارة الآثار هناك، رافقتها إجراءات أمنية مشددة خوفا من أي هجوم أو اعتداء من قبل التيارات السلفية التي ترفض التطبيع السياحي مع إيران.

من جهة أخرى، كشف زعزوع عن تنظيم حملة ترويجية للسياحة المصرية تنطلق فى نوفمبر المقبل لمواجهة أية محاولات من فصائل خاسرة داخل المجتمع لإفشال عملية تنشيط السياحة بحسب وصفه، لافتا إلى أنه على المستوى المحلي، فإن خفض تكلفة الطيران جاءت لتنشيط السياحة الداخلية.