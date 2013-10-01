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نصائح "سيِّدتي نت" لشتاء آمن على بشرتكِ

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نصائح "سيِّدتي نت" لشتاء آمن على بشرتكِ نصائح "سيِّدتي نت" لشتاء آمن على بشرتكِ

لصاحبات البشرة الحسَّاسة، نحن على وشك الدخول في فصل الشتاء، أكثر فصول السنة برودة وجفافاً؛ لذا يجب أن تعتني ببشرتكِ بطريقة خاصَّة، وأن تستعيضي عن المنتجات الكيميائيَّة بوصفات طبيعيَّة رقيقة وآمنة على البشرة، إضافةً إلى تغيير بعض الأمور الروتينيَّة.

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إليكِ هذه النصائح من "سيِّدتي نت" لشتاء آمن على بشرتكِ:
1. الاستحمام اليوميّ من أبرز عوامل العناية بالجلد، فهو يعمل على تنشيط الدورة الدمويَّة في الجسم، ممّا يؤثِّر بطريقة إيجابيّة في إضفاء اللون الورديّ على بشرتكِ، في فصل الشتاء.
2. تجنَّبي استخدام الصابون الجافّ، خصوصاً الصابون الذي يحتوي على ألوان وروائح عطريَّة.

3. جففي بشرتكِ فوراً بعد الاستحمام، ثمّ اتبعي التجفيف بالترطيب، كي تُساعدي بشرتكِ في الاحتفاظ بالرطوبة.
وللاهتمام ببشرة الوجه الحسَّاسة وترطيبها شتاءً، اختاري إحدى هذه الطُّرق التي تتميَّز بالسهولة والبساطة، فتكون أفضل خيار لكِ في كلّ صباح بدلاً من أقنعة الوجه المعقَّدة:
1. أحضري زجاجة واملئيها بمقدار متساوٍ من عصير الليمون والزبادي والحليب، بالإضافة إلى الجلسرين، وادهني به وجهكِ يومياً قبل النَّوم.
2. أذيبي ملعقتين من السكّر في ملعقتين من الماء الدافئ، ودلِّكي بها وجهكِ لمدَّة دقائق، مع التأكُّد من ذوبان السكر في الماء تماماً، حتى لا تجرحي بشرتكِ.
3. امزجي ملعقتين من الزبادي مع ملعقة من الشوفان، ثم وزّعي المزيج على بشرتكِ لمدَّة دقائق؛ وفي النهاية اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر.
4. امزجي ملعقة من الزبادي مع ملعقة من العسل وبياض بيضة، ثمّ ضعي المزيج على بشرتكِ حتّى يجفّ، إذ يتميَّز هذا القناع السريع بأنَّه رقيق على البشرة الحسَّاسة من جهة، ويساعد في شدِّها وتنعيم ملمسها من جهة أخرى.

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