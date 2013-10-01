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ماء جوز الهند لفرد الشَّعر طبيعياً

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ماء جوز الهند لفرد الشَّعر طبيعياً ماء جوز الهند لفرد الشَّعر طبيعياً

يُعتبر لبن جوز الهند من أفضل الموادّ التي تعمل على فرد الشَّعر وتنعيمه. ويمكنكِ التأكُّد من هذا الأمر عن طريق مزج كوب من لبن جوز الهند مع عصير ليمونة. اتركي الخليط في الثلاجة حتى تتكوَّن طبقة كريميّة على سطح الكوب. ثمّ ضعيه على الشَّعر، مع التدليك الخفيف لمدَّة دقائق، وغطِّيه بمنشفة، واتركيه على شعرك لمدَّة ساعة، ثمّ اغسليه بالماء الفاتر.
ولتحصلي على أفضل النتائج، كرّري هذا القناع ثلاث مرَّات أسبوعياً.

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سيدتي