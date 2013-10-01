"جملة مفيدة" يدعو لإنشاء دفتر توفير باسم الطفل الذي اختطفه الموت من "آراب جوت تالنت"

مدرب السيرك: "الشريف" كان حريصًا على الصلاة وكان يتدرب ساعتين يومياً

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 01-10-2013 12:43

أطلقت الإعلامية منى الشاذلي، مبادرة لإنشاء دفتر توفير لأسرة الطفل محمد الشريف، الذي قدم موهبة متفردة في "الأكروبات" خلال برنامج Arabs Got Talent ، ولم يمهله القدر لتقديم عرضه الثاني بعد نجاحه في تجارب الأداء، حيث توفي إثر حادث أليم.

وقالت منى الشاذلي، خلال برنامج "جملة مفيدة" الذي تُقدمه على "MBC مصر"، أن دفتر التوفير سيكون باسم الراحل، وسيخصص المبلغ الذي سيُجمع في الدفتر لأخته وأسرته.

من جانبه، قال مدرب السيرك كمال المصري، خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"، إن وفاة "الشريف" أصابته بأزمة نفسية، خاصة بعد نجاحهما في اجتياز أولى مراحل برنامج المواهب Arabs Got Talent.

وأضاف "المصري" دربت الكثير من الأطفال غير محمد الشريف، لكن وفاته أتعبتني نفسيًا؛ لأنه كان يعتبرني جده، وكان مرتبطًا بي بدرجة كبيرة، وكان بمثابة "جوكر" يمشي على الحبل ويقوم بعدد من ألعاب الأكروبات المختلفة.

وقال: "كان حريصًا على الصلاة في موعدها، وكان طيب القلب ومحبوبا من جميع أهالي المنطقة التي يسكن فيها". وأشار "المصري" إلى أنه كان يدرب الطفل الراحل ساعتين كل يوم، ولاحظ أنه يقوم بالحركات الأكروباتية بسلاسة وسهولة.