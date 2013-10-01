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صحيفة تركية: عناصر من جبهة النصرة تنتشر جنوبى البلاد لنقل الشباب لسوريا

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صحيفة تركية: عناصر من جبهة النصرة تنتشر جنوبى البلاد لنقل الشباب لسوريا صحيفة تركية: عناصر من جبهة النصرة تنتشر جنوبى البلاد لنقل الشباب لسوريا

ذكرت صحيفة (يورت) تركية اليوم، الثلاثاء، أن أعضاء من تنظيم القاعدة وجبهة النصرة التابعة لها فى سوريا انتشروا فى عدد من مدن جنوبى وجنوب شرقى تركيا، ومنها مدن أديمان وأورفة وبينجول وبتليس ودياربكر، حيث يقومون بجمع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما ونقلهم إلى سوريا على شكل مجموعات تضم كل مجموعة 15 شخصا للجهاد ضد النظام السورى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة"، إنه تم نقل 200 شاب إلى سوريا من مدينة أديمان إلى مدينة هطاى ومنها إلى سوريا.

وأضافت أن أعضاء تنظيم القاعدة يمنعون عودة الشباب الأتراك مرة أخرى لتركيا إلا بعد أن تدفع عائلاتهم فدية كبيرة، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من عائلات هؤلاء الشباب اضطروا لدفع هذه المبالغ الكبيرة لإنقاذ أبنائهم من قبضة تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن هذا التطور أثار جدلا كبيرا فى هذه المدن، حيث طالبت أسر الشباب، خاصة الفقيرة منها، بتحرك المسئولين لإنقاذ أبنائهم.

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