زوجان أمريكيان يقبعان فى سجن قطرى بتهمة تجويع ابنتهما حتى الموت

أمر قاض فى قطر باستمرار حبس زوجين أمريكيين رهن المحاكمة بتهم تجويع ابنتهما المتبناة وعمرها ثمانية أعوام حتى الموت. ويزعم الزوجان أن الفتاة توفيت فى يناير جراء مشاكل طبية فاقمتها نوبات من فقدان الشهية.

القضية أثارت دعم مجموعات من كاليفورنيا حيث عاش الزوجان حتى 2012 فى لوس أنجلوس.

وأمر القاضى عبد الله العمادى اليوم الثلاثاء باستمرار حبس ماثيو وجريس هوانج على الأقل حتى موعد جلسة الاستماع التالية فى قضيتهما يوم السادس من نوفمبر المقبل.

ويزعم الإدعاء أن الزوجين حرما ابنتهما جلوريا المولودة فى غانا من الطعام، حيث يقول الزوجان إن الفتاة كانت تعانى مشاكل طبية عديدة فضلا عن عادات غذائية شاذة بما فى ذلك النهم وتجويع الذات أيضا.

وكان ماثيو يعمل فى مشاريع هندسية بقطر. ولدى الزوجين طفلان آخران تبنياهما من أفريقيا.