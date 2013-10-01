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إطلاق مجموعة "REISS" لخريف وشتاء 2014 في السعوديّة

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إطلاق مجموعة "REISS" لخريف وشتاء 2014 في السعوديّة إطلاق مجموعة "REISS" لخريف وشتاء 2014 في السعوديّة

أُطلقت ليلة البارحة المجموعة الشتويَّة في محلات "Reiss" في حفل مصغَّر أُقيم في صالة معارض "ميزون بو-إم" في نجود مول- الرياض، وضمَّ عدداً من الصحافيَّات ومدوِّنات الموضة في السعوديَّة.
ضمَّت المجموعة عدداً من الفساتين النَّاعمة التي تنوَّعت خاماتها بين الجلد وغيره، مع اختلاف القصَّات الأنثويَّة الجميلة.
"سيِّدتي نت" يخصكِ بصور خاصَّة لحفل إطلاق مجموعة خريف وشتاء 2013 من محلات " Reiss" شاهديها، واختاري اللوك المفضَّل لديكِ مما عُرض.

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