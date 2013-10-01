أزياؤك وردية بلون الأمل

زيّني حياتك بالأمل ولوني أزيائك بالوردي خلال شهر أكتوبر دعماً لحملات الوقاية ضد سرطان الثدي التي تنظم خلال هذا الشهر في مختلف أنحاء العالم.

تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

ماكياج: إيلي استيفان

تصفيف شعر: وسام يحي من Beauty Zone – بيروت.

الأزياء والاكسسوارات من محلات: Marc Jacobs, Chloe, Fendi, Cream, Sergio Rossi, Front Row, Boutique 1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro.

الحلوى و الورود من Supercalifragilisticexpialidocious store-بيروت

الصورة رقم 1:

- ثوب مزين بالكشاكش من Zeleb. سعره 2601$.

- عقد من Alia Khadra. سعره 60$.

- وشاح من الفرو من Chloe. سعره 2145$.

الصورة رقم 2:

- ثوب وردي تزينه عقد سوداء من Alessandra Rich. سعره 3773$.

- حقيبة وردية صغيرة من Lino Bra. سعرها 286$.

- حذاء وردي ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 852$.

- قلادة من Arrogant Cat. سعرها 464$.

الصورة رقم 3:

- ثوب باللون الوردي من Chloe. سعره 1370$.

- عقد ملون من Elham Chami. سعره 110$.

- نظارات شمسية باللون الوردي من Sheriff & Cherry. سعرها 170$.

- سوار ملون من BexRox. سعره 348$.

الصورة رقم 4:

- ثوب ذو أكمام طويلة من Roksandra Illincic. سعره 1609$.

- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 330$.

- حقيبة من الجلد اللماع. سعرها 1310$.

الإثنان من Marc Jacobs.

الصورة رقم 5:

- ثوب طويل باللون الوردي من Stella McCartney. سعره 2535$.

- عقد من Etro. سعره 575$.

- حقيبة من الجلد الوردي من Jimmy Choo. سعرها 1340$.

الصورة رقم 6:

- ثوب باللون الوردي من Neamet Dagher. سعرها 198$.

- ليغيننغ باللون الأسود من Cream. سعره 70$.

- سوار من Fendi. سعره 515$.

- صندل ذو كعب مرتفع من Jimmy Choo. سعره 1215$.

- عقد من Alia Khadra. سعره 88$.

سيعجبك أيضاً: