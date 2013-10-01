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أزياؤك وردية بلون الأمل

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أزياؤك وردية بلون الأمل أزياؤك وردية بلون الأمل

زيّني حياتك بالأمل ولوني أزيائك بالوردي خلال شهر أكتوبر دعماً لحملات الوقاية ضد سرطان الثدي التي تنظم خلال هذا الشهر في مختلف أنحاء العالم.
تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
ماكياج: إيلي استيفان
تصفيف شعر: وسام يحي من Beauty Zone – بيروت.
الأزياء والاكسسوارات من محلات: Marc Jacobs, Chloe, Fendi, Cream, Sergio Rossi, Front Row, Boutique 1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro.
الحلوى و الورود من Supercalifragilisticexpialidocious store-بيروت

الصورة رقم 1:
- ثوب مزين بالكشاكش من Zeleb. سعره 2601$.
- عقد من Alia Khadra. سعره 60$.
- وشاح من الفرو من Chloe. سعره 2145$.

الصورة رقم 2:
- ثوب وردي تزينه عقد سوداء من Alessandra Rich. سعره 3773$.
- حقيبة وردية صغيرة من Lino Bra. سعرها 286$.
- حذاء وردي ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 852$.
- قلادة من Arrogant Cat. سعرها 464$.

الصورة رقم 3:
- ثوب باللون الوردي من Chloe. سعره 1370$.
- عقد ملون من Elham Chami. سعره 110$.
- نظارات شمسية باللون الوردي من Sheriff & Cherry. سعرها 170$.
- سوار ملون من BexRox. سعره 348$.

الصورة رقم 4:
- ثوب ذو أكمام طويلة من Roksandra Illincic. سعره 1609$.
- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 330$.
- حقيبة من الجلد اللماع. سعرها 1310$.
الإثنان من Marc Jacobs.

الصورة رقم 5:
- ثوب طويل باللون الوردي من Stella McCartney. سعره 2535$.
- عقد من Etro. سعره 575$.
- حقيبة من الجلد الوردي من Jimmy Choo. سعرها 1340$.

الصورة رقم 6:
- ثوب باللون الوردي من Neamet Dagher. سعرها 198$.
- ليغيننغ باللون الأسود من Cream. سعره 70$.
- سوار من Fendi. سعره 515$.
- صندل ذو كعب مرتفع من Jimmy Choo. سعره 1215$.
- عقد من Alia Khadra. سعره 88$.

 

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سيدتي