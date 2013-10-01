أزياؤك وردية بلون الأمل

زيّني حياتك بالأمل ولوني أزيائك بالوردي خلال شهر أكتوبر دعماً لحملات الوقاية ضد سرطان الثدي التي تنظم خلال هذا الشهر في مختلف أنحاء العالم.
تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
ماكياج: إيلي استيفان
تصفيف شعر: وسام يحي من Beauty Zone – بيروت.
الأزياء والاكسسوارات من محلات: Marc Jacobs, Chloe, Fendi, Cream, Sergio Rossi, Front Row, Boutique 1, Stella McCartney, Jimmy Choo, Etro.
الحلوى و الورود من Supercalifragilisticexpialidocious store-بيروت
الصورة رقم 1:
- ثوب مزين بالكشاكش من Zeleb. سعره 2601$.
- عقد من Alia Khadra. سعره 60$.
- وشاح من الفرو من Chloe. سعره 2145$.
الصورة رقم 2:
- ثوب وردي تزينه عقد سوداء من Alessandra Rich. سعره 3773$.
- حقيبة وردية صغيرة من Lino Bra. سعرها 286$.
- حذاء وردي ذو كعب مرتفع من Sergio Rossi. سعره 852$.
- قلادة من Arrogant Cat. سعرها 464$.
الصورة رقم 3:
- ثوب باللون الوردي من Chloe. سعره 1370$.
- عقد ملون من Elham Chami. سعره 110$.
- نظارات شمسية باللون الوردي من Sheriff & Cherry. سعرها 170$.
- سوار ملون من BexRox. سعره 348$.
الصورة رقم 4:
- ثوب ذو أكمام طويلة من Roksandra Illincic. سعره 1609$.
- نظارات شمسية باللون الوردي. سعرها 330$.
- حقيبة من الجلد اللماع. سعرها 1310$.
الإثنان من Marc Jacobs.
الصورة رقم 5:
- ثوب طويل باللون الوردي من Stella McCartney. سعره 2535$.
- عقد من Etro. سعره 575$.
- حقيبة من الجلد الوردي من Jimmy Choo. سعرها 1340$.
الصورة رقم 6:
- ثوب باللون الوردي من Neamet Dagher. سعرها 198$.
- ليغيننغ باللون الأسود من Cream. سعره 70$.
- سوار من Fendi. سعره 515$.
- صندل ذو كعب مرتفع من Jimmy Choo. سعره 1215$.
- عقد من Alia Khadra. سعره 88$.
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