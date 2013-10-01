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اختاري إكسسواراتك بتدرجات الزهري

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اختاري إكسسواراتك بتدرجات الزهري اختاري إكسسواراتك بتدرجات الزهري

على الرغم من أن اللون الزهري لم يشكّل أحد الألوان الأساسية لخريف وشتاء 2013-2014، لم تغب الإكسسوارات الزهرية عن مجوعات هذا الموسم بشكل تام. فبعض الدور أصرّت على إدخاله، ولو بلمسات بسيطة إلى تصاميمها، لتضيف بعض الأنوثة عليها. فرأينا اللون الزهري بتدرجاته المختلفة، من الداكنة الى الزاهية، يلوّن إكسسوارات عصرية وحديثة، ويضع كذلك بصمته الرقيقة على الملابس.
وفي إطار الحملة الداعية لمكافحة سرطان الثدي، أردنا أن نسلّط الضوء على بعض الإكسسوارات التي ارتدت هذا اللون، فاخترنا لك 12 إكسسواراً بتدرجات الزهري. فأي إكسسوار أعجبك أكثر؟

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