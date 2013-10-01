أخبار عاجلة

تغطية خاصة - شيرين النجار : الرئيس أكد في لقائه بالجالية المصرية على إهتمامه بملف التعليم -
تغطية خاصة - د/ طارق فهمي : مفهوم حل الدولتين ليس منحة أمريكية للجانب الفلسطيني -
تغطية خاصة - شيرين النجار : الشباب المصري أثبت تفوقه على نظيره الأمريكي -
«كيا» تعلن موعد الكشف عن سيارات خلايا الوقود -
مجددًا.. «رينو» تطرح «تويزي» في معرض سيول الدولي -
«تويوتا» تطرح «بريوس برايمر» في معرض سيول للسيارات -
تغطية خاصة - الكاتبة الصحفية / فريدة الشوباشي ... مصر الآن تلعب دور مهم جداً بالنسبة للعالم كله -
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا -
«عمومية مجلس الدولة» تتراجع عن مقابلة السيسي -
8 الصبح - حلقة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسى والرئيس ترامب - حلقة الإثنين 3-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Brad Pitt يهدي Angelina Jolie قلادة تعطي الدفء

Google+ Print
Brad Pitt يهدي Angelina Jolie قلادة تعطي الدفء Brad Pitt يهدي Angelina Jolie قلادة تعطي الدفء

ليس من السهل تربية ستة أطفال، ويعيي الممثل Brad Pitt الجهد الذي تبذله خطيبتهAngelina Jolie ، ما دفعه إلى التعبير عن تقديره لها، ولما تفعله لعائلتهما، بإنفاق آلاف الدولارات على المجوهرات كهدية لها.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أنّ النجم الهوليووديّ أنفق أكثر من مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي على الألماس، خلال زيارته مع خطيبته متجر المجوهرات Parmigiani في "هونج كونج" في سبتمبر/أيلول المنصرم.
وأكّد مساعد إدارة العلاقات العامة في المتجر أنّ الثنائي اشتريا ساعة Parmigiani ، وهي علامة تجارية سويسرية معروفة بجودتها العالية، كما اشتريا بعض القطع الأخرى من المجوهرات في ذلك اليوم، منها قلادة Sunray، ذات الثمانية عشر قيراطاً من الذهب الوردي، والتي يقال إنّها تُعطي الدفء.

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي