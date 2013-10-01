Brad Pitt يهدي Angelina Jolie قلادة تعطي الدفء

ليس من السهل تربية ستة أطفال، ويعيي الممثل Brad Pitt الجهد الذي تبذله خطيبتهAngelina Jolie ، ما دفعه إلى التعبير عن تقديره لها، ولما تفعله لعائلتهما، بإنفاق آلاف الدولارات على المجوهرات كهدية لها.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية أنّ النجم الهوليووديّ أنفق أكثر من مئتين وخمسين ألف دولار أمريكي على الألماس، خلال زيارته مع خطيبته متجر المجوهرات Parmigiani في "هونج كونج" في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وأكّد مساعد إدارة العلاقات العامة في المتجر أنّ الثنائي اشتريا ساعة Parmigiani ، وهي علامة تجارية سويسرية معروفة بجودتها العالية، كما اشتريا بعض القطع الأخرى من المجوهرات في ذلك اليوم، منها قلادة Sunray، ذات الثمانية عشر قيراطاً من الذهب الوردي، والتي يقال إنّها تُعطي الدفء.

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