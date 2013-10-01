سميرة سعيد تطرح أغنيتها المغربية "مازال" قريباً

قررت الفنانة سميرة سعيد طرح أغنيتها المغربية الجديدة "مازال" في غضون أسبوع على الأقل، بعد تلقيها أصداء كثيرة موفقة عقب طرحها الـ Teaser الخاص بالأغنية، والذي حقق اكثر من 18 ألف استماع في أقل من 24 ساعة من طرحه عبر القناة الرسمية للفنانة على الـ youtube.

الأغنية التي كتبها ولحنها الملحن الشاب محسن تيزاف، تعتبر التعاون الأول بينه وبين سميرة على مستوى التلحين، في حين تستعد سميرة للتعاون مجدداً معه في ألبومها المنتظر الذي تعمل على بقية أغانيه هذه الأيام .

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