ماريا من لبنان وعيسى من الكويت ومنّة من مصر في دائرة الخطر

مع انتهاء البرايم الأول من "ستار أكاديمي" على قناتي ال"CBC" وال"LBCI"، دخل الطلاب ال16 الجدد أكاديميّة الفنّ، حيث كانت بانتظارهم، ومنذ اليوم الأول خصصت صص أكاديميّة متعدّدة مع الأساتذة كافّة.

وقد خضع طلاّب الأكاديميّة للإختبار الأول "الإيفال" مساء الأحد، وموضوعه تقديم آداء تمثيلي يجسّد فيه الطلاّب يوم اكتشافهم مواهبهم الغنائيّة للمرّة الأولى أمام لجنة التحكيم المؤلّفة من رئيسة الاكاديمية كلوديا مرشيليان، أستاذي الغناء خليل أبو عبيد وهشام بولس، أستاذة تقنيّات الصوت ماري محفوض، وأستاذة المسرح بيتي توتل.

وبعد اجتماع الأساتذة وتقييمهم لأداء الطلاّب، دخل كلّ من ماريا سركيس من لبنان، عيسى المرزوق من الكويت ومنّة هاني من مصر في دائرة الخطر، وتمّت تسميتهم "نومينيه" الأسبوع، بانتظار نتائج تصويت الجمهور والطلاّب في البرايم المقبل الذي سيحييه النجم التونسي صابر الرباعي، وخرّيج ستار أكاديمي الفنان سعد رمضان.