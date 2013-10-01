بالصور: نجوم "حريم السلطان" يبكون زميلهم في جنازته

غمر الوسط الفني التركي حزن كبير وعميق، إثر رحيل الفنان التركي الكبير تونجيل كورتيز الشهير بالخال رامز في "إيزيل"، وبالقاضي أبو السعود أفندي في "حريم السلطان3"، وبجدّ عاصي في "عاصي"، عن عمر ناهز 77 عاماً، بسبب أزمة قلبيّة حادة، تعرّض لها بعد عودته من ممارسة رياضته الصباحيّة إلى منزله.

وكان أكثر الفنانين حزناً عليه، صديقه الفنان خالد أرجنش الشهير بالسلطان سليمان، الذي صوّر معه آخر مشهد له في "حريم السلطان".

وقد نعا الراحل عشرات النجوم الأتراك على صفحاتهم الخاصّة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"فيس بوك" و"إنستغرام"، فوصفوه بالأب الروحيّ لهم، حيث تعلّموا منه الكثير، خلال عملهم معه، خاصّةً: كينان أميرزالي أوغلو، وكيفانش تاتليتوغ، اللذين شاركاه بطولة مسلسل "إيزيل"، إلى جانب مراد يلدريم الذي عمل معه في مسلسل "عاصي"، وخالد آرجنش الذي عمل معه في آخر أعماله الفنية "حريم السلطان".

وقد شيّعه محبّوه وأصدقاؤه وعائلته إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه، في قرية "تشامليبل" الصغيرة المطلّة على البحر، والذي يصل عدد سكّانها إلى حوالى الـ800 نسمة فقط، امتثالاً لوصيّته، بعد إقامة حفل تأبين له في بلدية اسطنبول، لوداعه رسمياً، ظهر يوم السبت. وقد شارك في تشييعه أكثر من عشرة آلاف خرجوا في جنازة شعبيّة مهيبة لوداعه وتكريمه إلى جانب عائلته وجيرانه.

منتج "حريم السلطان" يوقف التصوير

وحين بلغ فريق عمل "حريم السلطان" خبر وفاته المفاجئة، أعلن منتجه تيمور ساوجي إيقاف التصوير فوراً، للمشاركة في ترتيبات الجنازة والتشييع، فكان هو وبطله خالد آرجنش وزوجته بيرغوزار كوريل، التي أوقفت هي الأخرى تصوير مشاهدها في مسلسلها "قرضاي" أوّل المعزين والواقفين إلى جوار عائلته من الصباح.

وشارك في جنازته أيضاً نور فتاح أوغلو (السلطانة ناهد دوران)، وبيلين كاراهان ( السلطانة مريم)، ومحمد جونسور (الأمير مصطفى)، وأوزان جوفين (رستم باشا)، وباريش فالاي (علي الكماشة)، وكيفانش تاتليتوغ (مهند)، ومراد يلدريم (أمير)، وزوجته بورتشن، ورضا أوغلو الشهير بتموز في (إيزيل)، وإيلكر أكسم، بطل "20 دقيقة"، وجانسو ديري الشهيرة بعائشة، ومئات النجوم وآلاف المحبّين من معجبيه ومعجباته.

تونجيل كورتيز لم يشتهر كممثل فقط، بل عُرف أيضاً في تركيا كمخرج وكمنتج منفّذ وكسيناريست ناجح، ولم يُعرف بعد ما إذا كان سيتمّ إنهاء دوره في "حريم السلطان"، أو سيتمّ استبداله.

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