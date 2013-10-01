استفتاء رمضان2013: جدل بين القرّاء وغزل بين النجوم

لم تخرج نتائج استفتاء "سيدتي" لمسلسلات وبرامج رمضان 2013 عن المتوقع هذا العام، في ظل المنافسة الشرسة التي حسمت قبل نهاية الشهر الفضيل لصالح أعمال أثبتت جدارتها ونالت استحسان متابعيها، وهو ما عكسته تعليقات القراء على "تويتر" "سيدتي فن" على النتائج، التي لاقت استحساناً من قبل الجمهور الذي شارك في الاستفتاء، مع بعض الاعتراضات التي لا يخلو منها أي استفتاء.

جدل حول عادل إمام

فقد كان ثمّة إجماع من قبل قراء "سيدتي نت" على أحقية مسلسل "العراف" في الفوز بجائزة أفضل مسلسل جماهيري، وفوز بطله عادل إمام بجائزة أفضل ممثل جماهيري، رغم اعتراض البعض على المواضيع التي طرحها إمام هذا العام والعام الماضي، واعتبارهم أنّ الزعيم سيفقد زعامته في حال استمرّ في تقديم هذا النوع من الأعمال الدرامية التي لا تليق بمسيرته.

انتصار غادة عبد الرازق

كما كان ثمة إجماع على فوز الفنانة غادة عبد الرازق بجائزة أفضل ممثلة جماهيرية، واعتبر بعض القرّاء أنّ غادة حقّقت بذلك انتصاراً على ذاتها، بسبب الظروف الصعبة التي كانت تصوّر فيها مسلسل "حكاية حياة"، في ظل مشاكلها مع المخرج محمد سامي.

اعتراض محبي سيرين

واعترض بعض محبي الفنانة سيرين عبد النور على عدم حصولها على المركز الأوّل كأفضل فنانة لبنانية وهو المركز الذي فازت به الممثلة ورد الخال، خصوصاً أنّ مسلسلها "لعبة الموت" فاز بالمركز الأول كأفضل مسلسل درامي لبناني.

غزل بين ورد ونادين

وقد توجّهت الممثلة نادين الراسي إلى زميلتها ورد الخال بتهنئة تعكس روح الزمالة العالية بينهما فكتبت نادين تعليقاً على النتيجة "ألف مبروك يا أحلى ورد"، فردّت عليها ورد قائلة "المبروك منك يا نادين إلها طعم مختلف..هي الحلا من حلاك.. ميرسي كتير وانشاالله نكون دايما فخر لبلدنا"، فأجابتها نادين "انتي فخر و أحلى مثال للممثّلة اللبنانية بالعالم العربي و كلّ لبنان بيفتخر فيكي...".

أبو نيكول

أما أظرف تعليق حصل عليه الممثل يوسف الخال الفائز بلقب أفضل ممثل لبناني فهو من القارئة سمر التي كتبت "الف الف مبروك يا ابو نيكول بالنسبه لنا انت ابدع ممثل في العالم العربي.شكرا لك و بالتوفيق دائما".

ويبدو أن لقب أبو نيكول بات اللقب المفضل لمحبي يوسف الخال، إذ أن نيكول الصغيرة لم تغب عن تغريداتهم فكتبت لولو "مبرووك يا اجمل يوسف ولله تستأهل وجه نيكول الصغيرة حلو مبروك".

اعتراض

الجمهور المغربي بدوره احتفى بفوز نجمته دنيا بوتازوت بجائزة افضل ممثلة مغربية وكان ثمة إجماع على أحقيتها بالفوز.

وقد اعترض بعض القرّاء على تصنيف مسلسل "لعبة الموت" في خانة المسلسلات اللبنانية فكتبت سيدرا بركات " هو ابدا مو مسلسل لبناني مسلسل عربي باخراج سوري و كتابة سورية".

كما كتب ربيع سلمي "ليش في مسلسل لبناني غير هذا نجح كل المسلسلات اللبنانية فاشلة الا هالمسلسل رائع طبعا بسبب السوريين الل مثلو في".

هيا وعبد الله

وعن فوز "عطر الجنة" بالمركز الأوّل كأفضل مسلسل خليجي، كتبت عبير الورد "هيا عبدالسلام وعبدالله بوشهري هم سبب نجاح المسلسل".

جمهور دنيا الأنشط

وقد أثبت جمهور الفنانة الشابة دنيا سمير غانم، التي حلت أولى كأفضل ممثلة كوميدية مصرية عن دورها في مسلسل "الكبير أوي"، أنه واحد من أكثر الفانز نشاطاً على "تويتر"، إذ لم تهدأ حملات الدعم والتشجيع التي حظيت بها الممثلة الشابة منذ إعلان النتيجة.

ترقبوا غداً في "سيدتي نت" مقابلات مع الفنانين الفائزين في الاستفتاء.

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