Kim kardashian تعرض صور والدها وابنتها في يوم واحد

كشفت نجمة المجتمع Kim kardashian عن سبب سفرها إلى باريس، هي وKanye West، بدون ابنتها الصغرى "North"، التي تركتها في لوس أنجلوس.

وقالت النجمة السمراء إنّ السبب في ذلك هم مصورو الباباراتزي الذين يقتحمون حياة ابنتها، فيما تعمل هي جاهدة للحفاظ على حق ابنتها في طفولتها، بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين، بعد أن أصبحت تطاردها في كلّ مكان لالتقاط صور لطفلتها التي لم تتعدَّ الأربعة أشهر، وهو ما يُثير استياء Kim وحبيبها، اللذين قرّرا أن يتركا ابنتهما "Nori" في منزلهما، في لوس أنجلوس.



أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب