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Kim kardashian تعرض صور والدها وابنتها في يوم واحد

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Kim kardashian تعرض صور والدها وابنتها في يوم واحد Kim kardashian تعرض صور والدها وابنتها في يوم واحد

كشفت نجمة المجتمع Kim kardashian عن سبب سفرها إلى باريس، هي وKanye West، بدون ابنتها الصغرى "North"، التي تركتها في لوس أنجلوس.
وقالت النجمة السمراء إنّ السبب في ذلك هم مصورو الباباراتزي الذين يقتحمون حياة ابنتها، فيما تعمل هي جاهدة للحفاظ على حق ابنتها في طفولتها، بعيداً عن الأضواء وعدسات المصورين، بعد أن أصبحت تطاردها في كلّ مكان لالتقاط صور لطفلتها التي لم تتعدَّ الأربعة أشهر، وهو ما يُثير استياء Kim وحبيبها، اللذين قرّرا أن يتركا ابنتهما "Nori" في منزلهما، في لوس أنجلوس.
 

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