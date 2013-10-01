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أوقاف غزة: دفعة الحجاج الأولى ستنطلق لمعبر رفح بعد منتصف الليلة

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أوقاف غزة: دفعة الحجاج الأولى ستنطلق لمعبر رفح بعد منتصف الليلة أوقاف غزة: دفعة الحجاج الأولى ستنطلق لمعبر رفح بعد منتصف الليلة

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة غزة إسماعيل رضوان، أن انطلاق الدفعة الأولى من حجاج قطاع غزة، سيكون بعد منتصف هذه الليلة.

وأوضح رضوان، فى تصريحات صحفية اليوم، أن حجاج الدفعة الأولى البالغ عددهم 760 حاجا سوف يلتقون عند معبر رفح البرى فجر غد الأربعاء.. وأن جميع حجاج القطاع تم توزيعهم إلى ثلاث دفعات ستنطلق تباعا، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وحتى يوم الجمعة المقبل، وذلك وفق آلية وترتيبات موحدة.

ولفت إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات خاصة عند معبر رفح، وذلك لتنظيم وترتيب أمور الحج، وتسهيل مرور الحجاج ومعالجة أى إشكاليات وعراقيل تواجههم وأنها تواصلت مع الجانب المصرى الذى أكد نيته تسهيل سفر الحجاج، وعدم منع أى منهم من السفر، لافتا إلى أن الأمور حتى اللحظة تسير بشكل إيجابى جدا.

ويبلغ عدد حجاج قطاع غزة لهذا العام نحو ألفى حاج، فيما يبلغ عدد حجاج الضفة الغربية 2792 حاجا.

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مصر 365