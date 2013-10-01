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نائب الجماعة الإسلامية يستبعد أسبابا سياسية وراء إرجاء زيارة سليمان للسعودية

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نائب الجماعة الإسلامية يستبعد أسبابا سياسية وراء إرجاء زيارة سليمان للسعودية نائب الجماعة الإسلامية يستبعد أسبابا سياسية وراء إرجاء زيارة سليمان للسعودية

استبعد ممثل تنظيم الجماعة الإسلامية فى البرلمان اللبنانى النائب عماد الحوت أن يكون إرجاء زيارة الرئيس ميشال سليمان إلى المملكة العربية والتى كانت مقررة أمس الثلاثاء لأسباب سياسية.

وأكد عماد الحوت فى تصريحات له اليوم، أن تشكيل اللبنانية قضية داخلية وإن كان المحيط الإقليمى عنصرا مساعدا إلا انه لا يجب أن يكون عنصر قرار فى التشكيل.

وانتقد الحوت تعنت بعض الفرقاء فى موضوع تشكيل الحكومة وعرقلة مهمة الرئيس سليمان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام لافتا إلى دورهما فى إتباع الأصول الدستورية وإعلان تشكيلة حكومية يكونا مقتنعان بها.

وطالب الحوت القوى السياسية بالاستجابة لأى دعوة حوار يطلقها الرئيس سليمان وتسهيل تشكيل الحكومة بعيدا عن التجاذبات، مشددا فى الوقت ذاته على ضرورة ألا يكون الحوار بديلا عن تشكيل الحكومة.

ورأى أن الحوار مدخل لإعادة بناء جسور الثقة بين الفرقاء مطالبا فى الوقت ذاته بالبدء من حيث انتهاء الجولة الأخيرة من هيئة الحوار الوطنى لاسيما لناحية تطبيق إعلان بعبدا.

وعن الوضع الأمنى لاسيما فى مدينة بعلبك ذكر الحوت بالتحذيرات المسبقة من الأمن الذاتى وتبعاته محذرا من تكرار ما حدث فى بعلبك فى أماكن أخرى فى حال استمرار صيغة الأمن الذاتى ومؤكدا أن لا خيار سوى تمكين أجهزة الدولة للقيام بدورها.

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مصر 365

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