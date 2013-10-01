الرئيس السودانى يوقع على منشور لهيكلة الأجور

كشف إبراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، عن توقيع الرئيس عمر البشير أمس "الاثنين" على المنشور الجديد لهيكلة الأجور للعاملين بالدولة.

وقال غندور للمركز السودانى للخدمات الصحفية، إن المنشور يتضمن الزيادات الجديدة لكل قطاعات العاملين، مضيفا أن التطبيق سيكون بأثر رجعى ابتداء من يناير الماضى، على أن يتم الصرف ابتداء من راتب أكتوبر الجارى، كما أوضح أن جدولة المتأخرات ستتم باتفاق بين وزارة المالية واتحاد نقابات عمال السودان.

فى غضون ذلك، جاهر كل من زعيم حزب المؤتمر الشعبى حسن الترابى والصادق المهدى زعيم حزب الأمة بدعوة مناصريهما للانضمام إلى الاحتجاجات السلمية التى انتظمت فى أجزاء واسعة من السودان منذ نحو أسبوع، وذلك فى أول مناشدة صريحة من الرجلين منذ اندلاع التظاهرات.

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