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ارتفاع جنوني للأسعار بدمياط.. والأهالي يطالبون بإلزام التجار بالتسعيرة الجبرية

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ارتفاع جنوني للأسعار بدمياط.. والأهالي يطالبون بإلزام التجار بالتسعيرة الجبرية ارتفاع جنوني للأسعار بدمياط.. والأهالي يطالبون بإلزام التجار بالتسعيرة الجبرية

كتب : سهاد الخضرى منذ 47 دقيقة

تشهد دمياط حالة من الغليان بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار وعدم الالتزام بالتسعيرة الجبرية التي أعلنت عنها سابقًا، وطالب المواطنون بتشديد الرقابة على الأسواق.

ومن بين الأطعمة التي لا زالت تشهد ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار "البطاطس 6 ج، الثوم 20 ج، الأرز 4 ج، الطماطم 3 ج، البصل 3.5، الملوخية 3 ج، الخيار 6 ج، الموز 10 ج، العنب 5/7 ج، البلح 4 ج".

من جانبه، أكد وليد حجازي، أويمجي، عدم التزام البائعين بتطبيق التسعيرة الجبرية بعد، واستمرار التجار في جشعهم وإهانتهم للمواطنين لدى مطالبتهم تخفيض الأسعار، بحسب قوله.

فيما طالب سامح أبوعلي، نجار، بإقالة الحكومة لفشلها الذريع في تلبية مطالب المواطنين.

من جانبها، قالت صباح الحضري، ربة منزل، إن البائعين بدمياط لا أحد منهم التزم بكلام الحكومة ولا شيء ومفيش أدنى رقابة على الأسواق، فعلى النقيض الأسعار كلها ارتفعت وكأنهم بينتقموا مننا والفقير في البلد دي معادش له مكان.

ورأى عبدالله زغلول، خريج سياحة وفنادق، عدم وجود أي رقابة على الأسواق بدمياط وعدم التزام البائعين بتطبيق التسعيرة الجبرية وانتهاج كل بائع التسعيرة الخاصة به، وتساءل زغلول: ما السبب وراء ارتفاع الأسعار بصورة جنونية في كل المنتجات رغم ردائتها ؟

وطالب زغلول بالعمل وضبط المنتجات الفاسدة وإعلان قوائم بالتسعيرة الجبرية للمنتجات منعًا للغش بوسائل الإعلام المختلفة.

من جانبها، قالت هدى وهبة، بائعة خضار وفاكهة: "إحنا ملتزمين بالأسعار اللي بنشتري بها من التاجر وهي متغيرة كل يوم"، مطالبة الحكومة بالرقابة على التجار وإلزامهم بأسعار موحدة حتى لا تحدث أي عقبات لنا مع المواطنين.

واشتكى محمود عبدالموجود، بائع، من حالة الركود التي يعاني منها الدمايطة، مشيرًا لتراجع حركة البيع والشراء ولبيعهم بأسعار تتواءم مع الشراء من التجار.

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