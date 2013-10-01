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حملات تطعيم وكشف طبى على طلاب المدارس بأسيوط

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حملات تطعيم وكشف طبى على طلاب المدارس بأسيوط حملات تطعيم وكشف طبى على طلاب المدارس بأسيوط

أرشيفية

قال الدكتور احمد عبد الحميد وكيل وزارة الصحة بأسيوط إن مديرية الصحة بدأت فى التحضير للتطعيمات الخاصة بالالتهاب السحائى والطعم الثنائي، وذلك لتحصين التلاميذ خلال الايام القادمة بعد بدء العام الدراسى الجديد.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه وفقا لتعليمات اللواء ابراهيم حماد تم التنبيه على كافة الجهات المعنية بالبيئة والادارات الصحية بالمتابعة المستمرة والرقابة الصحية حفاظا على حياة ابنائنا الطلاب مع بداية العام الدراسى مضيفا انه أعطى تعليماته لإدارة صحة البيئة بالمديرية، والمناطق الطبية التابعة لها، بتفقد الوضع البيئى حول المدارس، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

كما كلف “وكيل الوزارة” إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، والمناطق الطبية ، بالمرور على مقاصف المدارس للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة، ومنع الباعة الجائلين من التواجد حول المدارس حرصا على حياة التلاميذ. واضاف ” عبد الحميد الى انه يتم حاليا مرور عدد من اللجان الطبية بمعاونة الطاقم الطبى فى كل مدرسة باجراء الكشف الطبى على تلاميذ المدارس فى المرحلة الابتدائية والاعدادية للاطمئنان على سلامتهم الجسدية.

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