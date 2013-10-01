حزب شباب مصر يعلن خوضه الانتخابات البرلمانية ويدفع بقيادات شبابية

أعلن حزب شباب مصر عن خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة فى عدد من الدوائر الفردية بمحافظات مصر المختلفة .

عقد حزب شباب مصر إجتماعا لعدد من قياداته بمحافظات الدقهلية والبحيرة والإسكندرية والغربية والفيوم والقاهرة وقنا بالأمس ناقش فيه خطة عمل المرحلة القادمة بالإضافة إلى خطة تشكيل حكومة مصر الشعبية التى أعلن الحزب عن تأسيسها هذا الأسبوع.

كشف الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر عن إتخاذ عدة قرارات مصيرية وهامة خلال الإجتماع كان من بينها الدفع بعدد كبير من القيادات الشابة بالحزب خلال الإنتخابات البرلمانية القادمة ومنح الفرصة لعدد آخر من الشباب للمشاركة فى حكومة مصر الشعبية من خلال وجودهم كمحافظيين ووكلاء وزارة موازيين فى قلب قرى ونجوع مصر بما يمكن الحكومة الشعبية من رصد كافة السلبيات والفساد فى قطاعات الدولة التنفيذية وتقييم أداء مختلف قطاعات الحكومة الرسمية . وتوصيل صوت المواطنين البسطاء لمراكز صناعة القرار فى مصر . مشيرا إلى أنه قد تم الإعلان عن مشروع حكومة مصر الشعبية بداية هذا الأسبوع والتى لاقت ردود أفعال غير عادية خاصة وأنها لن تكون مجرد حكومة موازية إنما سيتم تشكيل منسقين لها فى كل محافظات مصر .

أوضح أحمد عبد الهادى أن إجتماع الأمس أسفر أيضا عن قرارات تتضمن إعادة هيكلة الحزب على المستوى التنظيمى فى كل محافظات مصر بما يتفق والمرحلة القادمة وتشكيل أمانات للحزب فى محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر من خلال عدد من الشباب ممن إنضم مؤخرا للحزب وشارك فى الإجتماع على أن تبدأ ندوات ومؤتمرات ولقاءات الحزب الشعبية من قلب جنوب الصعيد حيث تقرر بدء جولتة لدعم شعبية الحزب من قلب محافظة قنا والتى تنتهى بالبحر الأحمر عقب أجازة عيد الأضحى مباشرة .

وذكر عبد الهادى أن حزب شباب مصر يتميز بأن له قواعد جماهيرية فى الكثير من محافظات مصر رغم قلة إمكانياته وإعتماده على الجهود التطوعية لأعضاء وقيادات الحزب من الشباب لافتا النظر إلى أن الحزب يسعى للدفع بعدد من الشباب داخل البرلمان القادم الذى يعتبر أهم البرلمانات فى تاريخ مصر الحديث معتمدا على شعبية ودور مرشحى الحزب فى محافظاتهم ودوائرهم المختلفة .