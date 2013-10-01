تأجيل معارضة جمال حمزة على حبسه شهرا بتهمة سب مطلقته لـ 12 نوفمبر

قررت الدائرة الثالثة جنح، بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار عمر طنطاوى ، تأجيل المعارضة المقدمة من اللاعب جمال حمزة، لاعب الزمالك السابق على حكم حبسه شهراً و10 آلاف جنيه غرامة، بتهمة سب مطلقته لجلسة 12 نوفمبر لعدم انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الاقتصادية.

يذكر أن شعبان سعيد، دفاع مطلقة جمال حمزة، قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة، يتهم فيه حمزة بإرسال رسائل تحمل سبا وقذفا وطعنا فى الأعراض لطليقته، وقامت نيابة العجوزة بإجراء التحقيقات اللازمة، واستعلمت عن رقم الهاتف الذى تبين أنه بالفعل مملوك للاعب، فقامت باستدعائه للسؤال، إلا أن اللاعب أصر على عدم الحضور، وعلى أثر ذلك قامت نيابة العجوزة بتفريغ الرسائل وأرسلت الدعوى إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، والتى انتهت من التحقيقات وقيدت الجنحة ضد اللاعب.