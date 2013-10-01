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الحكم فى دعوى بطلان تعيين صفوت عبد الغني نائبا بالشورى 29 أكتوبر

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الحكم فى دعوى بطلان تعيين صفوت عبد الغني نائبا بالشورى 29 أكتوبر الحكم فى دعوى بطلان تعيين صفوت عبد الغني نائبا بالشورى 29 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري،المحامي،والمطالبة ببطلان قرار تعيين صفوت أحمد عبد الغني، القيادى بالجماعة الإسلامية، عضوًا بمجلس الشورى، لاتهامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب 29 أكتوبرللحكم.

وذكرت الدعوى أن “صفوت أحمد عبد الغني” تم تعيينه عضوًا فى مجلس الشورى، وهو الذي سبق وأن صدر ضده حكم بالحبس خمس سنوات فى اتهامه باغتيال الدكتور رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق.
> وأشارت الدعوى، إلى أن الحكم جاء في محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والصادر بتاريخ 15 مايو لسنة 1993 والذي يحمل رقم 2903 لسنة1991، جنايات قسم إمبابة، ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة، ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، والقضية رقم 2903 لسنة 1991 مكرر جنايات قسم إمبابة ورقم 164 لسنة 1991 كلي شمال الجيزة ورقم 546 لسنة 90 حصر أمن دولة عليا، مما يؤدي إليه ذلك من منعه في ممارسة الحقوق السياسية.

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