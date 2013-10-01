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المعارض عبدالله عبدالله يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان

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المعارض عبدالله عبدالله يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان المعارض عبدالله عبدالله يعلن خوضه الانتخابات الرئاسية القادمة في أفغانستان

ارشيفية- الانتخابات الرئاسية في أفغانستان

 

قرر المعارض “عبدالله عبدالله” خوض سباق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان المقررة في شهر أبريل عام 2014.
> وذكرت قناة “فرانس 24″ الاخبارية اليوم (الثلاثاء) أن عبدالله تقدم بملف ترشحه إلى مكتب مفوضية الانتخابات المستقلة في كابول.. مضيفة أن مهلة تقديم الترشيحات ستستمر حتى السادس من اكتوبر الجاري.
> ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التي ستشكل اول انتقال ديموقراطي في افغانستان في الخامس من ابريل القادم فيما لا تزال الشكوك تحيط بها في ظل انعدام الاستقرار المتواصل في هذا البلد ومع توقع انسحاب القسم الاكبر من قوات حلف الاطلسي البالغ عددها 87 الف جندي بحلول نهاية 2014.
> واوضحت القناة أن الناخبين سيختارون رئيساً جديدا خلفا لحامد كرزاي الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على التوالي.
> يذكر أن الاسرة الدولية تخشى بصورة خاصة تكرار تجربة انتخابات 2009 التي اتسمت بعمليات تزوير مكثفة واعمال عنف نفذها المتمردون.
> أ ش أ

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