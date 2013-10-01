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تظاهر العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة المدير

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تظاهر العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة المدير تظاهر العاملين بمستشفى كفر الشيخ العام للمطالبة بإقالة المدير

شهدت اليوم الثلاثاء مستشفى كفر الشيخ العام وقفة احتجاجية للعاملين بها من هيئة تمريض وعمال وإداريين، وتوقف العمل تماماً بالعيادات الخارجية وبالأقسام، فضلاً عن تعطل الاستقبال.

ورفع العمال لافتات للمطالبة بإقالة الدكتور عمرو أبو سمرة ونائبه لسوء الإدارة ومنعه الاتصال بالعمال، كما اشتكت الممرضات من سوء المعاملة، وأنه ألغى الأقدمية تماماً، بالإضافة لتدهور حال المستشفى.

وطالب العمال والإداريون والممرضون وعدد من الأطباء بإقالة مدير إدارة المستشفى، وإعادة الدكتور لطفى عبدالسميع مرة أخرى، لتفهم العاملين معه وإجادته فى العمل.

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مصر 365