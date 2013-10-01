القبض على ستة من جماعة الإخوان شاركوا فى مسيرة بالإسماعيلية

ألقت قوات الأمن القبض على ستة أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بسبب مشاركتهم فى مسيرة احتجاجا على عزل الرئيس المعزول محمد مرسى، والهتاف ضد الشرطة والقوات المسلحة أمس.

ونظم عدد من أعضاء ومؤيدى جماعة الإخوان مسيرة من أمام مسجد نور الإسلام بالشارع الثلاثينى لتطوف شوارع المنطقة، ولكن سيارات الشرطة فرقت المسيرة وألقت القبض على ستة من المشاركين بها.

ويعتمد مؤيدو جماعة الإخوان المسلمين، على صفحة غير رسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تسمى الإسماعيلية 2020" لنقل أخبار وصور المسيرات، وإعلان أماكن المسيرات الجديدة باستخدام كلمات رمزية فى محاولة لخداع الشرطة التى تعمل على فض المسيرات والقبض على مشاركين بها.

وقال بيان لحزب الحرية والعدالة، إن قوات الأمن ألقت القبض على ثلاثة أعضاء تنظيميين بالجماعة هم محمد خليفة، رئيس قسم الاحصاء بإدارة القصاصين التعليمية، وإبراهيم على، رئيس الأقسام بالتعليم الابتدائى بالقصاصين، وإبراهيم شتية، معلم بمدرسة القصاصين الثانوية الصناعية.