إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين أعضاء المحظورة وأهالى قرية بالمنوفية

أصيب 6 أشخاص بقرية شطانوف، التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك إثر نشوب مشاجرة بين أعضاء من جماعة الإخوان المحظورة وعدد من أهالى القرية بسبب قيام أعضاء الجماعة المحظورة بترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة خلال مسيرتهم على محطة السكة الحديد.

ونتج عن المشاجرة إصابة 6 أفراد من الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان، وأهالى قرية شطانوف على محطة سكة الحديد، بسبب قيام أعضاء الجماعة المحظورة بعمل مسيرة وترديد هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وتم القاء القبض على عدد من أعضاء المحظوره وهم: جيهان زكريا معز وهدير عصام زكريا معز وشقيقتها علياء وتسنيم ياسر عبد الله أحمد، إيثار السيد زكى السيد وجميعهم مقيمون بقرية دروة مركز أشمون، بالإضافة إلى فاطمة سعيد موسى أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بمركز أشمون، وعمرو فتحى الليثى وبلال فتحى الليثى وأحمد سعيد كساب، تم تحرير محضر بالواقعة برقم 47875 جنح أشمون، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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