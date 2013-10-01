وصول 25 ألف طن كبريت و117 شاحنة بضائع تركية لموانئ السويس

استقبل ميناء الأدبية بالسويس المطل على خليج السويس السفينة البنمية (فلورا) القادمة من ميناء ضبا السعودى والمحملة بـ25 ألف طن كبريت صب، كما استقبل ميناء الأدبية اليوم، الثلاثاء، سفينة البضائع المصرية (بورسعيد) القادمة من ميناء جدة السعودى والمحملة بـ12 ألف طن بضائع عامة.

وصرح اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بأن السفينة التركية (روز جارد) وصلت إلى ميناء الأدبية بالسويس قادمة من ميناء ضبا السعودى وعلى متنها 117 شاحنة، كما استقبل ميناء بورتوفيق السفينة السعودية (البتول) والمحملة بـ8 آلاف طن بضائع.