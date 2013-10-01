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بيان للجنة العمل بوفد أسيوط يتهم مسئولى شركة المياه بأسيوط بالتقصير

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بيان للجنة العمل بوفد أسيوط يتهم مسئولى شركة المياه بأسيوط بالتقصير بيان للجنة العمل بوفد أسيوط يتهم مسئولى شركة المياه بأسيوط بالتقصير

أصدرت لجنة العمل الجماهيرى بحزب الوفد بأسيوط بيانا انتقدت فيه قطع المياه عن أهالى أسيوط لأكثر من 12 ساعة متصلة، وقال البيان، إن اللجنة رصدت حالة الاستياء الشديد بين الأهالى والسخط على شركة المياه التى لا تهتم إلا بتحصيل الرسوم فقط، دون النظر إلى الصيانة الدورية أو حتى نظافة المياه التى تصل إلى المواطنين.

وقال عقيل إسماعيل عقيل، القيادى بشباب الوفد، إن قطع المياه أدى إلى توقف الحياة فى أسيوط بشكل كامل، وكذلك تأخير إجراء العمليات الجراحية العاجلة للمرضى وغيرها مما فى ذلك من خطورة على حياة المرضى، وأكد عقيل، أن المواطنين عاشوا يوما من العذاب فى أسيوط، ولا يكفى أن المواطنين يعانون من سوء الأحوال المعيشية، ونار الأسعار التى حرقت جيوبهم، وسوء التعليم وعدم النظافة.

وطالب محمود معوض نفادى، القيادى بشباب الوفد، شركة المياه بتركيب خطوط بديلة حتى تتم السيطرة على قطع المياه عند كسر أى من الخطوط الرئيسية والفرعية، وكذلك الاهتمام بتقديم خدمة أفضل للمواطنين وليس الاهتمام بتحصيل الرسوم فقط، واعتبر نفادى ما حدث هو تقصير واضح من مسئولى شركة المياه التى لا تهتم بصيانة الخطوط الرئيسية والفرعية ولا يوجد متابعة دورية عليها.

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مصر 365