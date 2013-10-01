خبراء المفرقعات يتفقدون فندق سان استيفانو الإسكندرية بعد تهديد بتفجيره

تلقى اللواء ناصر العبد مدير إدارة البحث الجنائى، من مسئول الأمن بفندق الفورسيزون الكائن بمنطقة سان استيفانو- دائرة القسم بورود اتصال تليفونى على الهاتف الأرضى للفندق من شخص مجهول، وهدد بمهاجمة الفندق الساعة 6 مساء اليوم وتفجيره فى حالة عدم سداد مبلغ أربعة ملايين دولار أمريكى ومليون جنيه مصرى.

وقال المجهول فى اتصاله بمسئول الأمن إن هذا العمل يأتى انتقاما من جانبه بسبب ضبط الفتاة التى هددت من قبل بتفجير الفندق والتى ضبطت بتاريخ 26 /8/2013 –حيث تم ضبط إيمان محمد عبد الرازق محمد أبو سالم لقيامها بالاتصال بالمسئولين بالفندق وهددت بتفجير الفندق، وما قررته المذكورة بارتكابها الواقعة " بقصد التسلية والمزاح " وعدم انتمائها لأى تنظيم أو جماعة.

وأضاف المجهول أنه حاليا لا يوجد أية متفجرات داخل الفندق، بينما يمتلك معه جهاز لاسلكى لمراقبة تحركات أفراد الفندق، وسوف يعاود الاتصال مرة أخرى، لتحديد مكان استلام المبلغ.

انتقل قيادات المديرية وقيادات من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ومأمور وضباط القسم، وضباط وقوات من إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، وتوعية وتنشيط الخدمات، وتمشيط وتفتيش الفندق والأماكن الملحقة والمحيطة بمعرفة خبراء المفرقعات، وكلفت المباحث بالتحرى عن الواقعة.